أسرة الكاف تكرم المستشار خالد العقيلي

نظمت أسرة الكاف بمنطقة القصيم حفلاً تكريمياً للأستاذ والمستشار خالد بن ساير العقيلي وذلك تقديراً لإسهاماته وعطاءاته الإجتماعية المتعددة . والتي كان لها أثرها الايجابي على عدداً من المواطنين .

وقد أقيم الإحتفال في شمال مدينة بريدة بالقصيم وسط حضور عدداً من الأعيان وشيوخ القبائل وجميعاً من رجال الفكر والثقافة والمحببين للأستاذ خالد العقيلي .

وقد أشتمل الحفل على عدداً من الكلمات والقصائد الشعرية التي جسدت المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الاستاذ خالد العقيلي وأدواره الوطنية العديدة والمقدرة من الجميع . ولا سيماء جهوده في عتق رقبة كل من سند بن مساعد العقيلي وسعود الجبيري والكثير من المواقف

ثم تم تقديم الدروع والهدايا التقديرية للمحتفى به وسط إشادة وتقدير من جميع الحاضرين .

من جهته الشيخ مقحم بن عواض العقيلي عميد أسرة الكاف .

أكد إن هذا التكريم هو أقل تقدير يقدم للأستاذ خالد العقيلي نظير إسهاماته وعطاءاته المتعددة . فهو أهل لكل تكريم وتقدير .

هذا وقد عبر المستشار الأستاذ خالد العقيلي عن شكره وتقديره لكل من سعد عواض العقيلي ومحمد لافي العقيلي وسعود عواض العقيلي ولجميع القائمين على الاحتفالية والى كل الحضور الكرام ولكل المهنئين والمباركين له .

مؤكداً إن ما يقوم به من إسهاما ت ومبادرات إجتماعية هو واجب وطني وإجتماعي ويتشرف تماماً بخدمة كل من يطلب العون والمساعدة والشفاعة الحسنة .