الزهايمر تنظم ورشة “التأهيل الصحي “

تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر ورشة عمل بعنوان “التأهيل الصحي لمرضى ألزهايمر” بجامعة الفيصل (الشريك الإستراتيجي للجمعية)، وذلك عند الساعة 12.00 من ظهر اليوم السبت الموافق 8 ابريل 2017 بمدينة الرياض.

وتأتي الورشة في إطار حملة الجمعية الوطنية للتوعية والتثقيف، وتواصلاً مع برامجها وأنشطتها التوعوية التي تنظمها على مدار العام بهدف توسيع دائرة المعرفة وخلق رأي عام واع بأسباب ألزهايمر وطرق الوقاية منه.

وتتضمن الورشة التي تستهدف مقدمي الرعاية ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بمرضى ألزهايمر وهي: التواصل الفعال مع المريض، وعسر البلغ، وأهمية العلاج الطبيعي لدى المريض.

ويقدم الورشة إخصائيات في هذه المجالات من قسم التأهيل الصحي بلجنة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك سعود، وذلك امتداداً للدعم الذي تقدمه الجامعة للجمعية في ظل شراكة استراتيجية ممتدة، يتبادل فيها الطرفان العلوم والمعارف في مجالات تخدم توجهات الجمعية.

وتهيب الجمعية بالراغبين في التسجيل المبكر الدخول على رابط التسجيل https://goo.g1/forms/J E6N5dprNXlw3FL92 حيث أنّ المقاعد محدودة والأولوية للتسجيل المبكر.