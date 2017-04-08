لوحة فنية في أقل من “8” دقائق في بصمات حجازية بمكة

رسم الفنان التشكيلي الأستاذ عبدالرحمن هارون لوحة فنية تحت شعار بازار ومهرجان بصمات حجازية في أقل من “8” دقائق، وذلك ضمن فعاليات تكريم الداعمين من الجهات والإعلاميين ونجوم السوشيال ميديا المشاركين طيلة أيام البازار، والذي نظمته مؤسسة “شروق” لتنظيم المهرجانات والبازارات للأسر المنتجة والحرفيات بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة 25 أسرة منتجة وحرفية، وكان في تقديم الحفل عدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج بمكة الأستاذ عادل بازياد والأستاذ إبراهيم النوري والأستاذ عدنان القرشي(أبو رامي) .

وأوضح الفنان التشكيلي الأستاذ عبدالرحمن هارون قائلاً : إن حضوري ومشاركتي في البازار هدفها دعم للأسر المنتجة والحرفيات المشاركات في هذا البازار المميز معبراً أن دعمهم واجب على الجميع .

وأضاف “هارون” إن هذا البازار الذي يحمل شعار “بصمات حجازية” عمل على شد كل ذائقتي الفنية لأكون عضواً فعالاً فيه بوضع بصمتي الحجازية بطريقتي الخاصة في الرسم التشكيلي، ورأى أن ما قدمه ما هو إلا إضافة بسيطة أمام ما يقدمه منظمات من جهود جبارة في سبيل انجاح فعاليات هذا البازار .

ومن جهة أخرى عبرت المشرفة على فعاليات البازار الأستاذة رقية هوساوي “أم غرام” عن سعادتها وشكرها لجميع الجهات الإعلامية ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركتهم ودعمهم طلية ليالي بازار ” بصمات حجازية ” وخصت بشكرها عدد من الجهات الداعمة للفعالية وعلى رأسهم ” فندق درنف ومجموعة فضيات الدحيم وأوراق الريف ولمسة للزهور وزهور اسيا ” والذين تكفلوا بتقديم الهدايا والجوائز للفائزين والمشاركين في البازار النسائي .

وقالت “هوساوي” : إن عريس أخر ليلة الأحد القادم بإذن الله هو كابتن المنتخب السعودي ونادي الاتحاد الرياضي بجده الكابتن محمد نور .