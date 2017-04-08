 الجيش اليمني يعلن مقتل 30 انقلابي | فيفاء أون لاين
السبت, 11 رجب 1438 هجريا, الموافق 8 أبريل 2017 ميلاديا

الجيش اليمني يعلن مقتل 30 انقلابي

الجيش اليمني يعلن مقتل 30 انقلابي
فيفاء أوت لاين - عدن (واس)

أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبهة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال غرب البلاد.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان صحفي اليوم إن 30 مسلحًا قتلوا خلال اشتباكات عند محاولة الميليشيات الانقلابية خلال اليومين الماضيين فتح ثغرات في الحصار المفروض على محيط مدينة ميدي.
وأضاف البيان إن العشرات من الانقلابيين سقطوا جرحى نتيجة المواجهات في شمال شرق وجنوب غرب ميدي، لافتًا أن عشرات الجثث لعناصر الميليشيات مازالت ملقاة في مناطق التماس وبعض المواقع في المدينة.

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