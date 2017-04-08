صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان يداعب ابن فضيلة القاضي عبدالعزيز بن بندر الجماز﻿​

داعب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان الطفل سعود ابن فضيلة الشيخ القاضي عبدالعزيز بن بندر الجماز أثناء زيارة فضيلتة لسموه مؤخرا بمكتبه بالإمارة وكعادة سموه عندما يلتقي بالأطفال يقف أمامهم مداعبا بابتسامته المعهودة وابوته الحنونه .. الطفل سعود اشار برغبته التصوير مع سمو الأمير متمنيا له مستقبلا زاهرا وأن يحذو حذو والده ..

من جهته عبر فضيلة الشيخ القاضي عبدالعزيز بن بندر الجماز عن سعادته بلقاء سمو الكريم منوها فضيلته بما شهدته منطقة جازان من تطور وازدهار بفضل من الله ثم بالدعم إلا محدود من لدن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهم الله وبمتابعة مستمرة من قائد التنمية والبناء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان مشيدا باللفتة الأبوية الكريمة من سموه لأبنه سعود ..