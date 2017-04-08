 الثقفي : نسعى لترسيخ مبدأ الانضباط ودعم المجتمع يحقق هدفنا | فيفاء أون لاين
السبت, 11 رجب 1438 هجريا, الموافق 8 أبريل 2017 ميلاديا

طلاب وطالبات جدة يرفعون شعار " سعداء بعودتنا لمدارسنا "

الثقفي : نسعى لترسيخ مبدأ الانضباط ودعم المجتمع يحقق هدفنا

الثقفي : نسعى لترسيخ مبدأ الانضباط ودعم المجتمع يحقق هدفنا
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

رفع طلاب وطالبات مدارس جدة شعار ( سعداء بعودتنا لمدارسنا ) في خطوة لتأكيد مبدأ الإنضباط المدرسي في العودة إلى مقاعد الدراسة يوم غد الأحد بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني .
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ وقت مبكر اليوم السبت حملة توعوية كبيرة تحت شعار ” سعداء بعودتنا لمدارسنا ” والتي تفاعل معها الكثيرون وفي مقدمتهم المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي الذي أطلق الحملة من خلال حسابه الشخصي على ” تويتر ” مرحبا بابنائه وبناته الطلاب والطالبات وبعودتهم الى مدارسهم بكل جدية وسعادة واصفاً اياهم ” بروح المدارس وقلبها النابض ”

وقدم الثقفي شكره وتقديره لجميع قيادات التعليم و قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على ماتحقق من درجة عالية في الانصباط والحضور قبل بدء الإجازة ، داعيا الى مواصلة ترسيخ مبادئ الانضباط الدراسي لدى الطلاب والطالبات، ليكونوا قدوة بأفعالهم وليعكس الجميع صورة مُشرقة هي في الواقع نتاج فعلي للمشروع الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تحت شعار ” كيف نكون قدوة ” وبما يحقق توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور احمد العيسى في ذلك ، وبما يبرز دور المدرسة في دعمها لتوجيه المجتمع نحو القيم الإيجابية، مشيرًا إلى أن الجميع وضعوا نصب أعينهم تحقيق أعلى نسبة في الانضباط والحضور ، داعيا الى أن تكاتف المجتمع بكافة أطيافه لدعم المدرسة في ذلك لتحقيق الهدف المنشود.

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