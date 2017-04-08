اختيار مجموعة كواليس للإعلام لإدارة المجلس العربي للإعلام الإقتصادي والجامعة العربية ترحب بالتأسيس

أعلنت الأمانة العامة للمجلس العربي للإعلام الإقتصادي عن الإنتهاء من الإجراءات التأسيسة ووضع النظام الأساسي لأعضاء المجلس العربي للإعلام والإقتصاد ، ولقي هذا الإعلان ترحيب الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في جامعة الدول العربية والذي تمنى أن يمثل هذا المجلس إضافة حقيقية لتفعيل دور المؤسسات الإعلامية المتخصصة لتغطية والمساهمة بشكل كبير في تغطية أخبار المؤسسات الاقتصادية العربية والعالمية . ومن المتوقع أن تنطلق أنشطة هذا المجلس الإعلامي الإقتصادي في عدد من الدول العربية الراغببة في استضافة فعاليات الإقتصادية وستقوم الأمانة العامة للمجلس الجديد بتقديم طلب للجنة مؤسسات المجتمع المدني المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في امكانية حضور المجلس العربي للإعلام الاقتصادي لإجتماعات المجالس الوزارية في الجامعة العربية . كما قامت اللجنة التأسيسة للمجلس بإعتماد واختيار مجموعة كواليس الإعلامية والتي تأسست في الأردن في عام 2005 وتمتلك خبرة كبيرة في إدارة المنظمات والمجالس والجوائز الإعلامية العربية والمتخصصة بالشأن الإعلامي ، حيث تقوم بإدارة مجلس الوحدة الإعلامية العربية وملتقى الإعلاميين الشباب العرب وجائزة الهيثم للإعلام العربي والمنظمة العربية لمؤسسات التدريب الإعلامي. ومن المنتظر أن تقوم المجموعة خلال الأسبوع القادم بعقد مؤتمر صحفي كبير للحديث عن الرؤية الجديدة لمجموعة كواليس الإعلامية والأنشطة التي ستقوم بتنفيذها ها العام في الأردن والدول العربية ويأتي هذا الإعلان احتفالاً بمرور اثني عشر عاماً على نجاح أعمالها في ادارة المجالس والجوائز العربية وأصبحت في مصاف المؤسسات العربية .

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