بلدية صبيا تنفذ حملة نظافة لاحياء المحافظة

نفذت بلدية محافظة صبيا حملة نظافة تعد الحملة الرابعة التي تنفذها بلدية المحافظة بعد تنفيد حملة الظبية وحملة قرى الطمحه وحملة قرى الباحر وحملة هذا السبت انطلقت من احياء محافظة صبيا استفاد من حملة النظافة ليوم السبت الموافق ١١ / ٧ / ١٤٣٨ عدد من احياء المحافظة و هي الخالدية وحلة مشاري ، العقيبي ، المجديرة، الكراتعة وتمت الحملة لتلك الأحياء في الفترة الصباحية وتم استكمال الاعمال للفترة المسائية والتي شملت الأحياء منامة ، وصليل ، والحقلة ، وحي المحمدية وحي صبيا الجديدة ، وكذلك مخطط الطيري

وذلك بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا بقيادة الاستاذ احمد قاضي وبمشاركة عضو المجلس البلدي الاستاذ عبدالله زميم والتنسيق مع الاهالي ومشايخ المحافظة وابناء المحافظة لتسهيل حركة الفريق العامل في الميدان والتعاون مع العاملين في اعمال الحملة وإنجازها وفق ما خطط لها بازالة الانقاض والمخلفات في احياء وشوارع المحافظة والظهور بالمظهر المطلوب وستستمر الحمله وحسب جدول المعد لقطاعات المحافظه ومحاورها لتشمل كل المراكز والقرى التابعة لها في كل سبت تنفذ حملة على مستوى المحافظة.

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