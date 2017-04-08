غدا ينتظم 130 ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا بعد العودة من إجازة منتصف الفصل الثاني

ينتظم غدا الأحد 12 من شهر رجب لعام 1438هـ بإدارة التعليم في صبيا أكثر من 130 ألف طالب وطالبة و 22 ألف معلم ومعلمة وموظف وموظفة وذلك مع بداية أول يوم دراسي بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي1438/1437هـ.

من جهته عبر سعادة مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن ترحيبه بجميع الطلبة والطالبات سائلاً الله أن يجعل ماتبقى من هذا العام الدراسي حافلا بالتحصيل والعطاء التعليمي والتربوي المتميز، وذلك عبر الانطلاقة الجادة من أول حصة دراسية.

مؤكدا عزم الجميع بحول الله تعالى على العمل لتحقيق رسالة وأهداف وزارة التعليم والمنبثقة من الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030، لجعل التعليم أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لنبني من الإنسان قوةً منتجةً قادرة على تحقيق التطلعات والتوقعات.

من جهة أخرى كانت مدارس إدارة التعليم في صبيا قد حققت نسباً عالية في عدد الحضور في الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ليأتي ذلك كثمرة للجهود التي تقدمها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالوزارة في تعزيز الانضباط وكذلك الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للإشراف التربوي والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة من خلال الجهد الإعلامي والتوعوي الذي بذل وانعكس إيجاباً من خلال تفاعل الميدان الإيجابي مع وسم ( هاشتاق ) #تميزي_بانضباطي وكذلك وسم ( هاشتاق ) #الانضباط_المدرسي

وبمتابعة وتفعيل من الأقسام المعنية في إدارة التعليم بصبيا.