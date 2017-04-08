انطلاق بطولة شهداء الحرس الوطني

تنطلق يوم غد الأحد منافسات بطولة شهداء الحرس الوطني (الأولى) التي تقام على مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بخشم العان في مدينة الرياض، وذلك بمشاركة 2135 لاعبا من كافة قطاعات الحرس الوطني في المملكة، يتنافسون على 12 لعبة وهي كرة القدم والطائرة والطاولة والسباحة والكاراتيه وألعاب القوى واختراق الضاحية وبناء الأجسام ورفع الأثقال والرماية والبلياردو وشد الحبل.

وتقام يوم غد مباراتين ضمن المجموعة الأولى من منافسات كرة القدم حيث تجمع الأولى فريقا لواء التدخل السريع الخاص والادارة العامة لتقنية المعلومات، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا الطب العسكري الميداني والقطاع الغربي ضمن المجموعة الثانية.

وأنهت اللجان العاملة في البطولة والبالغ عددها 15 لجنة كافة الاستعدادات وإصدار البطاقات، بعد اكتمال بعثات الفرق استعدادا لانطلاق البطولة، حيث أكد عبدالمحسن المحرج عضو اللجنة التنظيمية العليا رئيس اللجنة الفنية في البطولة أنه تم استخراج 3 آلاف بطاقة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والإعلاميين وكبار الشخصيات وأعضاء اللجان، مبديا جاهزيتهم لانطلاق البطولة.