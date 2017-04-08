وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 44

يرأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 44 لمؤتمر العمل العربي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، وتستضيفه القاهرة غداً الأحد ويستمر حتى 16 أبريل 2017م.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ، أن مشاركة المملكة في أعمال المؤتمر تأتي امتداداً لإبراز جهود المملكة المستمرة في متابعة كافة القضايا المتعلقة بالعمل في الوطن العربي، مبيناً أن المؤتمرسيتناول مجموعة من المحاور من أبرزها المعرفة بقضايا العمل العربي، والمشاركة بفاعلية في مناقشتها، وإيضاح وجهة نظر المملكة حولها، والسعي باستمرار لتنمية العلاقات العربية، وتبادل الخبرات مع المجتمع العربي.

وأشار الصايغ إلى أن منظمة العمل العربية تسعى في أعمالها للدورة الحالية إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء وتوحيدها، وكذلك تحسين ظروف العمل وشروطه في الدول الأعضاء، وتنمية الموارد البشرية العربية، للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد وكيل الوزارة، أن جدول أعمال الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات من بينها، تقريرالمدير العام لمكتب العمل العربي بعنوان: “التدريب المهني ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 في الوطن العربي”، كما يضم تقريراً عن نشاطات وإنجازات المنظمة خلال العام 2016م المنصرم.

كما سيتطرق جدول أعمال الدورة إلى قرارات وتوصيات مجلس إدارة المنظمة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وكذلك الاطلاع على مذكرة المدير العام حول الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي، الذيسيقام في جنيف، يونيو 2017م.

وأضاف الصايغ، أن أعضاء المنظمة سيناقشون خلال اجتماعات الدورة، ريادة الأعمال ودورها في التنمية والنهوض بالتشغيل، وتعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، وكذلك تحديد مكان وجدول أعمال الدورة القادمة للمؤتمر، والمزمع إقامته فيأبريل 2018م.

يشار إلى أن منظمة العمل العربي هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وأنشئت فيعام 1965م، وتُعد أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على صعيدالوطن العربي.