 وفد من لجنة التنمية الاجتماعية بالازدهار يزور تنمية فيفاء | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

وفد من لجنة التنمية الاجتماعية بالازدهار يزور تنمية فيفاء

وفد من لجنة التنمية الاجتماعية بالازدهار يزور تنمية فيفاء
فيفاء - فيفاء أون لاين

 

قام المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بحي الازدهار بمدينة الرياض الأستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز الحماد ومستشار اللجنة الأستاذ محمد العتيبي بزيارة للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة فيفاء .

حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة تنمية فيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي ونائبه الأستاذ سليمان حسن الفيفي وبعض من منسوبي اللجنة ومراكزها .

حيث قام الوفد الزائر بجولة في أقسام  مقر لجنة التنمية  بفيفاء ومقر اللجنة النسائية وكذلك مركز التآلف الاجتماعية التابع للجنة , اطلعوا خلالها على أقسام اللجنة ومعاهد التدريب واستعرضوا برامج تنمية فيفاء وأنشطتها وجهودها سواء بالقسم الرجالي أو النسائي كما ناقشوا التجارب الناجحة والأنشطة المتميزة التي تقوم بها لجنة التنمية بفيفاء , فيما قام الوفد أيضا بجولة للمتحف التراثي بمركز التآلف الاجتماعي .

وفي ختام الجولة قدمت لجنة التنمية بفيفاء هدية تذكارية  لتنمية حي الإزدهار , كما سجل الوفد الزائر كلمة في سجل الزيارات , وأثنوا على ما شاهدوه من برامج وأنشطة متنوعة ومتميزة تقدمها  لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء في خدمة المجتمع بجميع فئاته , مقدمين في ختام الزيارة شكرهم  لجميع منسوبي لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وطيب اللقاء.

 

               

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