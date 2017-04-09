وفد من لجنة التنمية الاجتماعية بالازدهار يزور تنمية فيفاء

قام المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بحي الازدهار بمدينة الرياض الأستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز الحماد ومستشار اللجنة الأستاذ محمد العتيبي بزيارة للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة فيفاء .

حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة تنمية فيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي ونائبه الأستاذ سليمان حسن الفيفي وبعض من منسوبي اللجنة ومراكزها .

حيث قام الوفد الزائر بجولة في أقسام مقر لجنة التنمية بفيفاء ومقر اللجنة النسائية وكذلك مركز التآلف الاجتماعية التابع للجنة , اطلعوا خلالها على أقسام اللجنة ومعاهد التدريب واستعرضوا برامج تنمية فيفاء وأنشطتها وجهودها سواء بالقسم الرجالي أو النسائي كما ناقشوا التجارب الناجحة والأنشطة المتميزة التي تقوم بها لجنة التنمية بفيفاء , فيما قام الوفد أيضا بجولة للمتحف التراثي بمركز التآلف الاجتماعي .

وفي ختام الجولة قدمت لجنة التنمية بفيفاء هدية تذكارية لتنمية حي الإزدهار , كما سجل الوفد الزائر كلمة في سجل الزيارات , وأثنوا على ما شاهدوه من برامج وأنشطة متنوعة ومتميزة تقدمها لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء في خدمة المجتمع بجميع فئاته , مقدمين في ختام الزيارة شكرهم لجميع منسوبي لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وطيب اللقاء.