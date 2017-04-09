بدء التسجيل في دورة ” مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية” بالداير

يعلن مركز خدمة المجتمع الفرعي بالكلية التقنية بالداير عن بدء التسجيل في دورة ” مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية” ضمن برامج التدريب المجتمعي *’أُتقن’* حيث فتحت بوابة القبول بتاريخ 1 /7 /1438هـ وبداية التدريب ستكون بتاريخ 19 /7 /1438هـ

لمزيد من المعلومات وللتسجيل نرجو زيارة الموقع الإلكتروني لمركز الأعمال بالمؤسسة مع مراعاة الشروط الموضحة في نموذج التسجيل: https://ctc.tvtc.gov.sa

شروط .

1- ان يكون سعودي الجنسية

2- يحمل الهوية الوطنية سارية المفعول

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة

4- للتقديم والتسجيل الإلكتروني من خلال الربط https://ctc.tvtc.gov.sa

5- دفع رسوم 200 ريال غير مستردة

6- على الراغبين في التقديم التفضل بزيارتنا بالفرع لإكمال التسجيل ودفع الرسوم المحددة (200 ريال غير مستردة).

المقاعد محدودة

الأولوية للتسجيل المبكر

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