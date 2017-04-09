 بدء التسجيل في دورة ” مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية” بالداير | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

بدء التسجيل في دورة ” مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية” بالداير

بدء التسجيل في دورة ” مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية” بالداير
الداير - فيفاء أون لاين

يعلن مركز خدمة المجتمع الفرعي بالكلية التقنية بالداير عن بدء التسجيل في دورة ” مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية” ضمن برامج التدريب المجتمعي *’أُتقن’* حيث فتحت بوابة القبول بتاريخ 1 /7 /1438هـ وبداية التدريب ستكون بتاريخ 19 /7 /1438هـ
لمزيد من المعلومات وللتسجيل نرجو زيارة الموقع الإلكتروني لمركز الأعمال بالمؤسسة مع مراعاة الشروط الموضحة في نموذج التسجيل: https://ctc.tvtc.gov.sa
شروط .
1- ان يكون سعودي الجنسية
2- يحمل الهوية الوطنية سارية المفعول
3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة
4- للتقديم والتسجيل الإلكتروني من خلال الربط https://ctc.tvtc.gov.sa
5- دفع رسوم 200 ريال غير مستردة
6- على الراغبين في التقديم التفضل بزيارتنا بالفرع لإكمال التسجيل ودفع الرسوم المحددة (200 ريال غير مستردة).
المقاعد محدودة
الأولوية للتسجيل المبكر

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