أصبح وجودها ضروري

نعلم بأن الترسيم الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة قد انتهت اللجان من الطرفين من هذا الترسيم وقد بدأت المملكة العربية السعودية في وضع شبك على طول هذه الحدود وذلك للحد من ظاهرتي التسلل والتهريب ونعلم ان اغلب المحافظات السعودية الحدودية قد استكمل بها هذا المشروع واصبحت شبه امنه من التسلل والتهريب ومحافظة الداير بني مالك جازان تكاد تكون الوحيدة بين المحافظات الحدودية التي لم يكتمل فيها تنفيذ مشروع الشبك وذلك لأصطدام هذا المشروع بطبيعة جبلية وعرة قد يستغرق اكتمال الشبك فترة زمنية طويلة ومن هذا المنطلق اصبحت محافظة الداير عرضة للتسلل والتهريب بصفة مستمرة وبشكل ملفت للنظر وما المقبوضات التي تحققها الجهات الامنية بالمحافظة الا دليل واضح ان محافظة الداير تكاد تكون المنفذ الوحيد على طول الشريط الحدودي .

ومن هذا المنطلق ومن وجهة نظري المتواضعة انه يجب استحداث ادارة لمكافحة المخدرات بمحافظة الداير لمساعدة الجهات الامنية بالمحافظة للحد من ظاهرة ترويج المخدرات التي اصبحت كابوس يؤرق سكان المحافظة ومراكزها خاصة وان ادارة المخدرات مخولة بالتدخل السريع لمداهمة المواقع المشتبه بها واحباط عمليات الترويج لهذه السموم كفانا الله شرها.

لذلك نوجه هذا النداء الى الجهات ذات العلاقة ممثلة في سمو سيدي الأمير محمد بن ناصر امير منطقة جازان راجين استحداث ادارة مخدرات بمحافظة الداير لعدة اسباب تم ذكرها في سياق الكلام اعلاه وكلنا ثقة في ولاة امرنا وحرصهم الدائم على سلامة مواطنيهم في كل جزء من هذا الوطن الغالي .

ولن يتعدى هذا النداء الا كونه من مواطن غيور وهو احد ابناء هذه المحافظة ويستشعر الخطر الذي يداهم المحافظة في الوقت الراهن .

راجيا من الله ان يديم علينا الصحة في الابدان والامن في الاوطان

هذا الله الموفق