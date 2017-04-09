نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بجازان يزورون معرض اسبوع حرس الحدود

قام نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمنطقة جازان أمس, بزيارة لفعاليات اسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي الخامس, الذي تنظمه قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان تحت عنوان ” الأمن والسلامة غايتنا “, وذلك بمركز كادي مول بمدينة جيزان .

وتجول الجميع في أجنحة المعرض, وتعرفوا على عدد من وسائل السلامة البحرية وصور وأفلام تبرز المكنوز البحري في منطقة جازان وطرق الصيد الحديثة والتقليدية وغيرها من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية .

وأكد مشرف البرامج والأنشطة بدار الرعاية الاجتماعية بجازان إيهاب عروي, حرص إدارة الدار على مشاركة النزلاء في فعاليات المنطقة, بهدف إدخال البهجة والفرح على نفوس المسنين وتعزيز أجواء التواصل مع المجتمع بشكل دائم .

وأبدى نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بجازان من جانبهم, سرورهم بما شاهدوه في المعرض من برامج وعروض مختلفة .

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