 نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بجازان يزورون معرض اسبوع حرس الحدود | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بجازان يزورون معرض اسبوع حرس الحدود

نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بجازان يزورون معرض اسبوع حرس الحدود
فيفاء أون لاين - جازان

قام نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمنطقة جازان أمس, بزيارة لفعاليات اسبوع حرس الحدود وخفر السواحل الخليجي الخامس, الذي تنظمه قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان تحت عنوان ” الأمن والسلامة غايتنا “, وذلك بمركز كادي مول بمدينة جيزان .
وتجول الجميع في أجنحة المعرض, وتعرفوا على عدد من وسائل السلامة البحرية وصور وأفلام تبرز المكنوز البحري في منطقة جازان وطرق الصيد الحديثة والتقليدية وغيرها من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية .
وأكد مشرف البرامج والأنشطة بدار الرعاية الاجتماعية بجازان إيهاب عروي, حرص إدارة الدار على مشاركة النزلاء في فعاليات المنطقة, بهدف إدخال البهجة والفرح على نفوس المسنين وتعزيز أجواء التواصل مع المجتمع بشكل دائم .
وأبدى نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بجازان من جانبهم, سرورهم بما شاهدوه في المعرض من برامج وعروض مختلفة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*