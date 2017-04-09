العثور على مسنة مشنوقة داخل منزلها بأبوعريش

عثرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على جثمان مُسنة مشنوقة داخل منزلها بإسكان الحصمة في محافظة أبوعريش، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الوفاة نتجت عن انتحارها في ظروف غامضة.

وأوضحت مصادر، طبقاً لـصحيفة “سبق”، أن شرطة أبوعريش تلقت بلاغاً عن وفاة سيدة يمنية الجنسية متزوجة من أحد المواطنين شنقاً داخل منزلهما بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة، لافتةً إلى أنها توجهت إلى الموقع وفتحت تحقيقاً موسعاً؛ لمعرفة سبب الوفاة وتفاصيلها.

وبيّنت المصادر أن إدارة الأدلة الجنائية بمعاونة الجهات الأمنية رفعت البصمات الموجودة في المكان، فيما تم نقل جثمان المُسنة إلى ثلاجة أحد المستشفيات لحين انتهاء التحقيقات.