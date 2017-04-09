بالصور .. هكذا سيكون شكل الآيفون 8 iPhone

الآيفون 8 سيكون الإصدار القادم من آبل في شهر أيلول سبتمبر، وسيكون نسخة خاصة من الآيفون بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق أول آيفون على أن يرافقه نسخة العام الحالي وستكون الآيفون 7S مع نسخة البلس منه وبالرغم من أن كل ذلك هو من باب التوقعات والتسريبات التي قد لا تصح وخاصة مع التعتميم الذي تنتهجه أبل على منتجاتها غير المعلن عنها ومع ذلك فإن الاهتمام بهذا الآيفون القادم يعتبر منقطع النظير.

تصميم الآيفون 8 حاز الكثير من الاهتمام مع توجه الشركات الكبرى للشاشة التي تغطي كامل الهاتف تقريباً ولتخيل هذا التصميم فإن هناك المصمم Martin Hajek يعتبر أفضل خيار من خلاله يمكن معرفة شكل وتصميم الهاتف القادم وهو المعروف عنه رسمه وتخيله للهواتف الذكية القادمة والتي لسبب ما غالباً ما تكون قريبة جداً للواقع لدى اصدار هذه الهواتف .

عدة صورة أصدرها المصمم واعتمد تصوره لما سيكون عليه الايفون 8 على الكثير من التوقعات والتسريبات التي لخصها بالشكل الذي يمكن أن يكون عليه الهاتف فهناك الشاشة من الزجاج التي تغطي معظم واجهة الهاتف مع المعدن الستانلس في الخلفية وذلك باللون الرمادي الشهير عن الآيفون .

بغياب فتحة السماعات الذي اعتمدته أبل في الآيفون 7 هناك سماعات الصوت الثنائية من جانبي الهاتف ولكن الأهم هو وجود زر الرئيسة تحت الشاشة وهو الأمر الذي لم تستطع سامسونج القيام به في جلاكسي S8 وربما ستقوم به أبل والتي بكل الأحوال يمكنها دائماَ الاستفادة من هكذا رسوم وتصورات لدى تصميمها الهاتف الذي ستحتفل به بالذكرى العاشرة لإطلاق الآيفون.