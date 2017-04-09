القتل تعزيراً لمهربي هيروين داخل أحشائهم

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة جناة من الجنسية الباكستانية لقيامهم بتهريب كميات من الهيروين المخدر داخل أحشائهم في محافظة جدة

وفيما يلي نص البيان: “بفضل من الله تم القبض على كل من: محمد أشرف شافي ،ومحمد عارف عنايت ،ومحمد أفضل أصغر – باكستانيي الجنسية – عند قيامهم بتهريب كميات من الهيروين المخدر داخل أحشائهم .

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم ، وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيراً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجناة اليوم الأحد في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة.