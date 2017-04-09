وفد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يزور “صلب ستيل” بمدينة جازان الاقتصادية

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قام معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ، بزيارة تفقدية لمشروع مدينة جازان الاقتصادية ومرافق المدينة والمشاريع المنفذة بها، فضلاً عن الشركات الرئيسية في المدينة، حيث قام بزيارة شركة صلب ستيل لصناعة حديد التسليح، وكان في استقبال معاليه، رئيس مجلس إدارة شركة صلب ستيل سليمان الحربي، وعضو مجلس الإدارة م. سعود العريفي، والرئيس التنفيذي للشركة والمدير التنفيذي، وعدد من مسؤولي الشركة.

وجاءت زيارة معاليه للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في المشاريع القائمة وسير أعمال الصناعة والإنتاج في شركة صلب ستيل ، كما اطلع معاليه على عرض مرئي عن الشركة ،وألتقى بالموظفين السعوديين، وشهد معهم سير صناعة الحديد والإنتاج، وأشاد بجهودهم في رفع كفاءة الصناعة الوطنية.

يذكر أن شركة صلب ستيل لصناعة حديد التسليح السعودي تعد أول صرح صناعي تم إنشائه بمدينة جازان الاقتصادية بسعة انتاجية تبلغ مليون طن من حديد التسليح ولفائف الحديد، وقد حظيت بالعديد من الامتيازات المحلية والعالمية حتى تم اعتمادها مورداً رسمياً لمشاريع الحرمين الشرفين وكبرى المشاريع في المملكة مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومترو الرياض وغيرها من المشاريع.