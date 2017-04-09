خمسة أمور يجب ان تعرفها عن الإكتئاب !

نشر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية مجموعة أسئلة ومعلومات عن مرض الاكتئاب، وذلك بمناسبة احتفال العالم الجمعة 7 أبريل/نيسان بيوم الصحة العالمي.

وموضوع حملة يوم الصحة العالمي 2017 هو الاكتئاب، وعنوانها “دعونا نتحدث عن الاكتئاب”.

ما هو الاكتئاب؟

الاكتئاب مرض يجعل المصاب به يشعر بالحزن باستمرار، ويفقد الاهتمام بالأنشطة التي يستمتع بها، ويجعل من الصعب عليه القيام بالمهام اليومية.

ما علامات الاكتئاب؟

فقدان الطاقة.

تغير الشهية.

النوم لفترات أطول أو أقل.

القلق.

قلة التركيز.

التردد.

التململ.

الشعور بانعدام القيمة أو الذنب أو اليأس.

التفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.

هل يمكن أن يؤثر الاكتئاب عليك؟

الاكتئاب يمكن أن يصيب أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو العرق أو الثقافة.

ما مضاعفات عدم علاج الاكتئاب؟

إذا ترك الاكتئاب بدون علاج فإنه يمكن أن يؤثر على العلاقات الخاصة للمصاب مع العائلة والأصدقاء، فضلا عن الأنشطة والمهام اليومية، والضرر الذي يلحق بالقدرة على العمل وكسب العيش.

الاكتئاب يمكن أن يكون مرضا مسببا للوهن، وقد يؤدي حتى إلى الانتحار، وهو السبب الثاني الرئيسي للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.

إن الاكتئاب مرض حقيقي ويجب عدم تجاهله أو التقليل من خطورته.

كيف تتعامل مع الاكتئاب؟

إذا اعتقدت أنك مصاب بالاكتئاب فاطلب المساعدة.

تحدث إلى الناس، فالحديث مع الآخرين عن مشاعرك يمكن أن يساعدك.

تعرف على المساعدات المتاحة.

لا تدع الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية -بما فيها الاكتئاب- تحول بينك وبين طلب المساعدة.