الحميداني : زيارة قائد أمن المنشآت للقصيم حققت أهدافها

أكد قائد أمن المنشآت بمنطقة القصيم العقيد ماجد بن غازي الحميداني . إن زيارة سعادة قائد قوات امن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري التفقدية للوحدات التابعة لأمن المنشآت بالقصيم تأتي بناءاً على التوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يحفظه الله . بهدف الالتقاء بكافة منسوبوا القوة والاستماع الى متطلباتهم وملاحظاتهم وتوفير كافة متطلباتهم ..

وذكر الحميداني إن سعادة قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد الجباري قد نقل له ولزملائه منسوبوا القوة بمنطقة القصيم تحيات سمو ولي العهد الأمين ونقل لهم حرصه يحفظه الله على توفير كافة متطلبات منسوبوا القوة والاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم .

وواصل قائلاً : لقد قام سعادته بزيارة تفقدية الى كل الوحدات التابعة لقوة أمن المنشآت بمنطقة القصيم … وأفتتح عدداً من المباني الجديدة التابعة للقوة .

كما عقد سعادته لقاءاً خاصاً مع ضباط وأفراد القوة . قدم خلاله عدداً من التوجيهات والتعليمات المنظمة للعمل وأستمع الى طلبات وملاحظات منسوبوا القوة .

ووجهه الحميداني شكره وتقديره الخاص بأسمه ونيابة عن زملائه منسوبوا قوة أمن المنشات بالقصيم الى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم نظير الدعم والتشجيع الذي يجدها كافة منسوبوا أمن المنشات بالقصيم من لدن سموه الكريم .