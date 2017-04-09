ترقية 27 موظفا بجمرك ميناء جازان

أصدر مدير عام الجمارك السعودية الأستاذ احمد بن عبدالعزيز الحقباني موافقته بترقية 27 موظفا بجمرك ميناء جازان وذلك بمراتب مختلفة ، وجاءت الأسماء على النحو التالي :

المرتبه الثامنة

م/ حسام سالم خواجي

عبدالرحمن ابراهيم سويدي

المرتبه السابعة

احمد سعود السلمي

محمد مشاري الراكضي

موسى عبدالله مطهري

المرتبة السادسة

علي محمد بشير

مشاري يحيى الراكضي

طارق ابراهيم ال ابراهيم

موسى علي طماح

علي يحيى العزي

سوحان يحيى العزي

سلمان طاوي العزي

احمد ناصر ابوعله

علي احمد ضبيع

يحيى محمد بشير

علي محمد حمدي

حافظ ابراهيم بلعوص

عثمان حسن شيخاني

احمد حسن محرق

حمود ناصر العزي

علاء جابر القربي

عبدالله حسن العطاس

احمد علي ال سريع

المرتبة الخامسة

كريم حسن محرق

رمزي راشد عقدي

محمد موسى فقيهي

حمد محمد مرعي

هذا وأعرب الموظفون عن سعادتهم بهذه الترقيات والتي ستكون دافعا لهم للمزيد من العمل وخدمة الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي عهده وأن يحفظ الوطن وينصرنا دوما بإذن الله .