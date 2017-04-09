 “الخدمة الدنية” .. بدء استقبال طلبات التقديم للنساء | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

على وظائف سلم رواتب الموظفين العام

“الخدمة الدنية” .. بدء استقبال طلبات التقديم للنساء

“الخدمة الدنية” .. بدء استقبال طلبات التقديم للنساء
يحيى الفيفي - الرياض

بدأت وزارة الخدمة المدنية، اعتباراً من صباح اليوم، استقبال طلبات الخريجات (نساء) للتقديم على الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك عبر نظام “جدارة”.

ويستمر التقديم عليها حتى منتصف ليل الخميس المقبل الموافق 16 / 7 / 1438هـ.

وكانت الوزارة قد دعت إلى تلك الوظائف، يوم الخميس الموافق 2 / 7 / 1438هـ، الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصّصات المناسبة سواءً حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها، إلى شغل تلك الوظائف عبر نظام “جدارة”، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قِبل الجهات الحكومية في الرابع والعشرين من الشهر المنصرم؛ حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف (1894) وظيفة.

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