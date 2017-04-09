تفاصيل .. الإطاحة بأشخاص حاولوا دخول السعودية عبر جازان

أطاح حرس الحدود في جازان، بـ 3 أشخاص من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية حاولوا الدخول إلى الحدود السعودية، وضبط (273) كيلو جراماً من الحشيش المخدّر.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن، ساهر بن محمد الحربي؛ أن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا – بتوفيق الله – خلال الفترة 4 – 11 / 7 / 1438هـ، من إحباط محاولات عدة لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدّر.

وأوضح: “تمّ رصد أشخاص حاولوا الدخول إلى الحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، وتمّ التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزمٍ وقوة؛ ما نتج عنه القبض على شخصيْن من الجنسية الإثيوبية وشخص من الجنسية اليمنية، وكان مجموع ما قُبض عليه (٢٧٣,٢) كيلو جرام من الحشيش المخدّر.

وأضاف: “كما تمّت المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى”.

وأكّد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن رجال حرس الحدود سيتصدّون، بعون الله، وتوفيقه لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.