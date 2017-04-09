حساب المواطن: المسجلين يتجاوزون 11.8 مليون فرد من بداية التسجيل

تجاوز مجموع المسجلين في البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن 11.8 مليون فرد، وذلك بحسب الإحصائية الواردة من البرنامج للطلبات مكتملة التسجيل، منذ انطلاق التسجيل بالبرنامج في الأول من فبراير وحتى اليوم الاحد الموافق 9 ابريل.

وأوضحت احصائية البرنامج أن مجموع المسجلين في البرنامج بلغ 11.841 مليون فرد، حيث بلغ المسجلين في البرنامج بحسابات مستقلة نحو 3.430 مليون مسجل، فيما بلغ عدد التابعين لهم 8.411 مليون فرد.

وفي تفاصيل الإحصائية بلغ عدد أرباب الاسر السعوديين المسجلين والتابعين لهم نحو 8.637 مليون فرد، وبلغ عدد حاملي بطاقة التنقل المسجلين من أرباب أسر وتابعين لهم وأفراد مستقلين 8.417 ألف فرد، كما بلغ عدد المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعودي المسجلات في البرنامج والتابعين لهن 30.554 ألف فرد، وبلغ عدد الافراد السعوديين مستقلي السكن 687.906 ألف فرد، فيما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم المسجلين في البرنامج 2.477 مليون فرد، والذين تم تسجيلهم تلقائيا قبل انطلاق مرحلة التسجيل والتي انطلقت 1 فبراير.

يشار إلى أن التسجيل في البرنامج مستمر عبر البوابة الالكترونية للبرنامج على الرابط https://ca.gov.sa ، ولا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل.

وتُعد البوابة المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في «تويتر» في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج.