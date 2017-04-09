 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتناول مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون بمجال العمل والعمال بين البلدين | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتناول مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون بمجال العمل والعمال بين البلدين

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتناول مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون بمجال العمل والعمال بين البلدين
فيفاء أون لاين ـ الرياض

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم (الأحد)، وزير العمل اللبناني الأستاذ محمد كباره، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 44 لمؤتمر العمل العربي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، وتستضيفه القاهرة اليوم، ويستمر حتى 16 أبريل 2017م.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات العمل والعمال بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 44 لمؤتمر العمل العربي برئاسة معالي الوزير، والتي تأتي امتداداً لإبراز جهود المملكة المستمرة في متابعة كافة القضايا المتعلقة بالعمل في الوطن العربي.
حضر اللقاء سعادة وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ.

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