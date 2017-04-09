بحضور مختصين من البنوك والمصارف الرياض تستضيف غدا ورشة متخصصة في إدارة النقد

تستضيف الرياض صباح الاثنين ورشة عمل متخصصة في عملية إدارة النقد التي تنظمها شركة حلول النقد بالتعاون مع الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة ( أمنكو) بمشاركة عدد من المختصين والخبراء والمسؤولين في قطاعات البنوك والمصارف الوطنية وشركة فولتكس الانجليزية والعضوالمنتدب لشركـة ترانستراك الهولندية.

وأكد الأستاذ فهد بن مبارك القثامي الرئيس التنفيذي لشركة أمنكو أن انعقاد هذه الورشة المتخصصة تأتي في توقيت مهم من أجل الخروج بتوصيات تسهم في تطوير قطاع النقد في المملكة وتطبيق احدث الاليات في عمليات نقل وعد النقد وإدارة وحدات النقد في المملكة خاصة في ظل ما تشهده المملكة من تطور كبير وتحرك عظيم نحو تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة.

من جهته يرى الأستاذ محمد بن عبيد العفيف المدير العام لشركة حلول النقد أن الفعالية تعكس مدى أهمية إيجاد حلول لإدارة النقد وما لها من إيجابيات تتجلى فى أبهى صورها داخل المؤسسات المالية في وطننا الغالي.

واعرب عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية الهادفة إلى تطوير ادارة النقد وتوفير الحلول المناسبة لها في ظل ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة وكي تتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.