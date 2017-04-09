 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
فيفاء أون لاين ـ عمان

بحث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم (الأحد)، مع معالي وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ علي ظاهر الغزاوي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية والتدريب.

ويأتي هذا اللقاء على هامش أعمال الدورة الـ 44 لمؤتمر العمل العربي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، وتستضيفه القاهرة اليوم، ويستمر حتى 16 أبريل 2017م.
حضر اللقاء سعادة وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ.
وتسعى أعمال الدورة الحالية إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء وتوحيدها، وكذلك تحسين ظروف العمل وشروطه في الدول الأعضاء، وتنمية الموارد البشرية العربية، للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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