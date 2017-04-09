جمعية الاطفال المعاقين تكرم نخبة العود

تم تكريم نخبة العود من سعادة عثمان بن حمد الفارس عضو مجلس الإدارة في جمعية الأطفال المعاقين ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية في الجمعية لمشاركتها كراعي في برنامج (بطاقة تسهيل) التسويقي الخيري الذي أطلقته الجمعية.

وتقوم فكرة (تسهيل) على تقديم مزايا وخصومات لحامليها عند تسوقهم لدى المحال المشاركة في البرنامج، على أن يعود ريع العمليات لجمعية الأطفال المعوقين.

وجاءت مشاركة نخبة العود في سياق مشاركاتها في عدد من الأعمال الخيرية اضطلاعاً بمسؤوليتها الاجتماعية.

وعن هذه المشاركة قال ماجد المقبل مدير العلاقات العامة والإعلام بنخبة العود الذي تسلم درع التكريم: جاءت مشاركاتنا في هذا المشروع التسويقي الخيري دعماً لجمعية الأطفال المعوقين الرائدة في مجال العمل الخيري، ومبادراتها الخلاقة من ناحية، وتفعيلاً للمسؤولية الاجتماعية للشركة من ناحية أخرى.

وأضاف أنه من أبسط القواعد التي نؤمن بها في نخبة العود أن ثقافة الأخذ والعطاء بين القطاع الخاص والمجتمع يجب أن تسود، وأن مشاركاتنا المجتمعية ليست إلا رداً للجميل للمجتمع الذي نشأت فيه نخبة العود والنجاحات التي أصابتها حتى أصبحت على ما هي عليه الآن.

وتحظى جمعية الأطفال المعوقين بمكانة متميزة في مجالها إذ إنها من أوائل الجمعيات التي خرجت بالعمل الخيري من حيز الاعتماد على الهبات إلى عمل مؤسسي متكامل يتصف بالنمو والاستدامة.

وتعد نخبة العود من كبريات شركات العطور بالمملكة وتمكنت من خلالها مسيرتها التي انطلقت منذ العام 2007 من بناء جسور من الثقة بينها وبين عملائها الذين يتزايدون يوماً بعد يوم حتى تجاوز عددهم خمسة مليون عميل، وأخذت لنفسها مكانة في قلوبهم قبل تمددها الجغرافي على خارطة المملكة والخليج عبر أكثر من 311 فرعاً تقدم أكثر من 850 منتجاً متميزاً.