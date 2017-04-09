تركـي بـن مقـرن يبـارك جمعيـة الطيـران بمجلـس التعـاون

قدم الأمير/ تركي بن مقرن بن عبدالعزيز تهنئته ومجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية إلى الأمير/ فهد بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز رئيس جمعية الطيران بمجلس التعاون لدول الخليج العربي. وذلك بمناسبة إشهار الجمعية واختيار الأمير/ فهد رئيساً لها ، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الذي عقد في مدينة دبي.

وأشار الأمير/ تركي إلى أن ( الجمعية تأسست في وقت يحتاج فيه الطيارين وجميع أفرع الطيران إلى هيئة تجمعهم وتنظم نشاطهم وتزيد من التعاون بين أبناء دول مجلس التعاون ).

كما أشاد سموه بما يتمتع به الأمير/ فهد بن مشعل بن سعود من كفاءة ( أؤكد سعادتنا بوجود سموكم كرئيس للجمعية لعلمنا بمستوى العمل والتخصص والإدارة والكفاءة التي يتمتع بها سموكم للنهوض بهذه الجمعية على مستوى دول مجلس التعاون ).