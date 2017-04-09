 المخشمي ينتقل إلى رحمة الله | فيفاء أون لاين
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

المخشمي ينتقل إلى رحمة الله

المخشمي ينتقل إلى رحمة الله
الرياض - فيفاء أون لاين

انتقل إلى رحمة الله تعالى : يزيد يحيى سلمان المخشمي الفيفي ( أبو تركي ) وقد تم الصلاة عليه ودفنه يوم أمس بمدينة الرياض , فنسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

هذا وتلقت صحيفة فيفاء أون لاين رسالة من أقرباء المتوفي مفادها طلب إبراء للذمة  لمن كان له أي حق على والدهم , راجين أيضاً ممن كان له حق ولا يرغب في الإتصال أو المطالبة به أن يُسامح المرحوم و يدعو له بالرحمة والمفغرة , سائلين الله رب العرش العظيم أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضه من رياض الجنة وأن يجمعنا بكم وبه في دار كرامته وإنا لله وإنا إليه راجعون .

ولتقديم العزاء أو إبراء الذمة لمن له أي حق التواصل مع أبناء المرحوم بإذن الله على الأرقام التالية :

تركي يزيد ( 0559661110 ) .

بدر يزيد ( 0555226511 ) .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*