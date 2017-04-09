المهندس النجمي الموظف المثالي ببلدية الطوال

قامت بلدية محافظة الطوال وبحضور رئيس البلدية المهندس / أسامه بن محمد زكري ، ونائب رئيس البلدية ورئيس قسم الشؤون الفنية والتخطيط بالبلدية / المهندس / عبدالله بن محمد مشهور ، ومدير مكتب رئيس البلدية الأستاذ / خالد بن مشرقي غازي ، ومدير قسم النظافة بالبلدية الأستاذ / محمد بن أحمد القيسي ،، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية الأستاذ /سلمان بن علي مدخلي ، بتكريم مدير قسم المشاريع ببلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن عبدالله النجمي ، لحصوله على جائزة الموظف المثالي لهذا الشهر ، بجميع الأقسام بالبلدية ، وكان هذا الإختيار المستحق عطفاً على ماقدمه ولازال يقدمه المهندس / أسامه النجمي ، من مجهودات وتفاني وانضباط في مجال عمله لإنهاء كافة أمور قسم المشاريع بقسم الشؤون الفنية والتخطيط بالبلدية وخدمة جميع المراجعين وإنهاء أوضاعهم بأسرع وقت

من ناحيته عبر الموظف المحتفى به المهندس / أسامه بن عبدالله النجمي ،، عن بالغ شكره وتقديره لسعادة رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس / أسامه بن محمد زكري ،، ولكافة زملائه منسوبي البلدية، على إختياره وتكريمه بجائزة الموظف المثالي لهذا الشهر وأن ذلك جاء بتوفيق الله تعالى له ، ثم بمجهودات ووقوف جميع زملائه منسوبي البلدية ، وأنه لا يقل كفائة عنهم ، وأن هذه البادرة الطيبة واللفته الرائعة ستكون عوناً له لتقديم الأفضل في مجال العمل وذات مرود مفيد يستحسنه الجميع خدمة لهذا الوطن الغالي علينا،

يذكر أن بلدية محافظة الطوال ومنذ تكليف المهندس / أسامه بن محمد زكري ،، بمهام رئاسة البلدية ، شرعت على إستحداث كل ما هو جديد ومفيد داخل البلدية وخارجها ومن ذلك ( جائزة الموظف المثالي في كل شهر ) لكافة منسوبي البلدية يشارك في الإختيار جميع رؤساء الأقسام ، لهدف بث روح الحماس والتنافس والجد والإجتهاد لكافة الموظفين منسوبي البلدية لتقديم أفضل الخدمات ، كما توجد في داخل ممرات البلدية شاشات عرض مرئية وإعلانية تواكب جميع الفعاليات والأنشطة والخدمات وما توجه به وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة جازان ، وهذه بادرة جملية ورائعة تستحق الإشادة قلما نجدها في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ، وتسعى بلدية محافظة الطوال للأفضل دائماً وتعمل على الأخذ بالأفكار والمرئيات الجديدة والمفيدة تتنوع في جميع الخدمات المقدمة من قبل البلدية لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها لتوفير سبل الراحة والمتنفس الكبير لهم مما نال ذلك رضى وإستحسان وإشادة بالأعمال الخدمية المقدمة من البلدية تصب بصالح أهالي محافظة الطوال وقراها التابعة وتسعى لتقديم المزيد في القادم

صحيفة فيفا أون لاين ، تشارك المهندس أسامه بن عبدالله النجمي ، وتبارك له وتهنيه بحصوله على جائزة الموظف المثالي لهذا الشهر ببلدية محافظة الطوال ، كما تتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح