الهزازي مديرا للعلاقات العامة بالمكتب الخاص لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود

صدر قرار رئيس مجلس إدارة المكتب الخاص بصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود. فضيلة الشيخ سلطان بن منصور بن طراد بتعيين الأستاذ / أحمد بن جتيم الهزازي مديرا للعلاقات العامة بالمكتب الخاص إضافة إلى عمله مديرا لمكتب رئيس مجلس الإداره. والجدير بالذكر ان الزميل أحمد بن جتيم الهزازي يعد من الكوادر الشابه الطموحه ويتميز بالعديد من نقاط القوة. سائلين المولى العلي القدير ان يوفقه في أداء مهامه الجديده. ومن جهته عبر الهزازي عن عميق شكره وتقديره لفضيلة الشيخ سلطان بن طراد على الثقة الكبيره وأضاف أسأل الله ان اكون عند حسن الظن

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