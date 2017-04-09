مواطنة تقاوم إعاقتها بالمشاركة في خيمة الأسر المنتجة في ملتقى أبوعريش الأسري الأول

لم تثن الإعاقة التي تعرضت لها المواطنة مهاجر عبود من المشاركة بملتقى أبوعريش الأسري بركن 55 من أركان الأسر المنتجة المعروضة بالملتقى.

وأوضحت المواطنة مهاجر عبود، أنها تحرص بشكل مستمر في المشاركة بمعارض الأسر المنتجة متى ماأتيحت لها الفرصة، مشيرة إلى أن ركنها الخاص الذي يحتوي على الملابس والعطورات يجد إقبالا من الزائرات واللاتي يتوقفن كثيرا عند مقتنياتها وشرائها خاصة أن الأسعار جيدة وفي متناول اليد، مضيفة إلى أنها تشعر بسعادة بالغة بمشاركتها بملتقى الأسرة الذي أضاف مميزات كبيرة لهن للاستفادة منه، مختتمة حديثها بشكر القائمين على الملتقى واهتمامهم بأنشطة الأسر.

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