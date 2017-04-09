 تدشين برنامج ” المرافعات أمام الجهات الشرعية ” بإمارة جازان .. | فيفاء أون لاين
الاثنين, 13 رجب 1438 هجريا, الموافق 10 أبريل 2017 ميلاديا

تدشين برنامج ” المرافعات أمام الجهات الشرعية ” بإمارة جازان ..

تدشين برنامج ” المرافعات أمام الجهات الشرعية ” بإمارة جازان ..
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

دشن مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والمشرف على الادارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة جازان أ.سعد بن عبدالله الفواز اليوم ، البرنامج التدريبي ” المرافعات امام الجهات الشرعية” وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة.
وبين الفواز أن البرنامج من تنفيذ الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بإمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث ، والذي يقام لمنسوبي الإمار بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.
واشار مدير الشؤون الإدارية والمالية بأن تنفيذ هذه البرامج تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لتطوير وتحسين الجانب التدريبي في مجال القانون والترافع امام الجهات الشرعية والمختصة.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة خمسة أيام, ويشارك به 25 مرشحا من منسوبي الإمارة ومحافظاتها، بهدف تنمية مهارات الموظفين في الجوانب العلمية واكتساب مهارات جديدة في مجال القانون، كما يتناول البرنامج عددًا من المحاور في نظام المرافعات وتطبيقاته في أنظمة المملكة والتعريف بالنظام العام وكيفية الترافع امام الجهات المعنية.

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