أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمدينة البترجي الطبية بالدمام

وضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حجر الأساس لمشروع مدينة البترجي الطبية بمدينة الدمام والذي يعد من اكبر المشاريع البيه الخاصة علي مستوي المملكه.

وكان في إستقبال سموه في موقع المشروع المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة شركة بيت البترجي الطبية .

ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للرعايه الصحيه ( المستشفي السعودي الالماني) واعضاء مجلس الإدارة

وأعرب المهندس صبحي بترجي في كلمته التي رحب في بدايتها بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف والحضور،عن سعادته لرعاية سموه هذا الحفل وتشريفه، ووضع حجر الأساس ، مؤكدًا أن هذه الرعاية تبرز اهتمام ولاة الأمر وتشجيعهم في إقامة مثل هذه المشاريع.

وأوضح المهندس أن المشروع سيقام على مساحة 90 الف متر مربع وسيتم تنفيذه على أربع مراحل بتكلفة اجمالية تقدر بأربع مليار ريال.

وأضاف في المرحلة الأولى سيتم إنشاء مستشفى ملكية شركة الشرق الاوسط للرعايه الصحيه ميكو ( المستشفي السعودي الالماني ) بسعة 150 سرير مزودا بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية مع ضمان توفير التخصصات كافة بما يواكب التطور الطبي العالمي بالإضافة لسكن العاملين والذي سيكون جاهزًا في الربع الأول من عام 2019 إن شاء الله، وفي المرحلة الثانية سيتم إنشاء كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا ، وفي المرحلة الثالثة سيتم إنشاء مستشفيات متخصصة حسب ما تمليه حاجة السوق أما المرحلة الرابعة سيتم إنشاء مجمع أبراج سكنيه وإدارية ومركز تجاري وفنادق بمواصفات عالمية.

وبين المهندس بترجي أن مساحة المباني في المدينة الطبية تبلغ 550 الف متر مربع، وستوفر 8000 فرصة عمل للسعوديين في شتى المجالات، كما ستقدم خدمات طبية متخصصة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية بالإضافة إلى المرضى القادمين كافة مدن المنطقه الشرقيه ومن دولة البحرين والكويت.مشيرًا أن المدينة الطبية ستكون بالكامل تحت إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (ميكو)المالكة لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني والتي تمتد خبرتها في هذا المجال لأكثر من 30 عامًا وذلك بعد الحصول على الموافقات الازمة من الجهات المعنيه

وقال المهندس صبحي أن القطاع الصحي الخاص شريك في إنفاذ رؤية المملكة 2030 من خلال مساهماته ومسؤولياته في مرحلة البناء الوطني والتنموي التي تعيشها المملكة حالياً في ظل قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ