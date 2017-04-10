“لأجلك يا وطن التطوعي ” يهدي 60 هدية للأطفال في البازار

أهدى فريق لأجلك يا وطن التطوعي بازار ومهرجان بصمات حجازية والذي نظمته مؤسسة “شروق” لتنظيم المهرجانات والبازارات للأسر المنتجة والحرفيات بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة 25 أسرة منتجة وحرفية، عدد 60 هدية عينية ومتنوعة للأطفال مشاركة لهم في دعم فعاليات البازار على المسرح الذي دامت فعالياته طلية أيام الإجازة وتستمر حتى مساء اليوم الأحد بمشاركة نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد الرياضي بجده الكابتن محمد نور، مشاركة بطل من أبطال حدودنا البواسل الرقيب إبراهيم حمزاوي وبحضور نخبة من الإعلاميين ونجوم مواقع التواصل الإجتماعي .

وأوضحت الأستاذة إحسان هوساوي قائدة فريق لأجلك يا وطن التطوعي التطوعي قائلةً : “إن فريقنا التطوعي دائماً ما يسعى للمشاركة في جميع المناشط الاجتماعية المقامة في منطقة مكة المكرمة لا سميا ما يخص النساء والعائلة، ويعمل على أن تكون بصمته واضحة ومؤثرة في نفوس المشاركين في الفعالية فرسم السعادة والفرحة في وجه الأطفال والعوائل هدف من أهداف فريقنا في جميع برامجه التفاعلية والثقافية مضيفة أن بصمات حجازية اسم على مسمى ويحمل الطابع الحجازي على مستوي المعروضات و على خشبة المسرح “.

ومن جهتها شكرت المشرفة على البازار الأستاذة شروق هزازي فريق لأجلك يا وطن التطوعي على دعمهم ومشاركتهم لإنجاح بازار ومهرجان بصمات حجازية وللأسر المنتجة والحرفيات مؤكدةً أن مع تكاتف الجهود بين منظمات البازار والفرق التطوعية والجهات الداعمة والجهات الإعلامية هو سر نجاح الأسر المنتجة والبازار ولله الحمد والمنه .