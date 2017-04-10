فضيلة الشيخ سلطان بن طراد يحتفي برئيس المركز الإسلامي بمدينة الشاطئ الذهبي الأستراليه

احتفى فضيلة الشيخ سلطان بن منصور بن طراد رئيس مجلس إدارة المكتب الخاص بصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن خالد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم برئيس المركز الإسلامي بمدينة الشاطئ الذهبي باستراليا الحاج حسن قودس والوفد المرافق له. وفي مستهل اللقاء رحب فضيلة الشيخ بن طراد برئيس ومنسوبي المركز الإسلامي بالشاطئ الذهبي الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بزيارة منطقة جازان مشيدين بما شاهدوه من تطور وازدهار ونماء في كافة محافظات المنطقة خلال زيارتهم. مبدين إعجابهم بالتطور السريع والملموس خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة . ومن جهته عبر فضيلة الشيخ سلطان بن طراد عن شكره وتقديره للوفد وما عبروا عنه من انطباعات و مشاعر طيبه تجاه منطقة جازان رافعا أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد على حرصهم الدائم بتنمية كل شبر في هذا الوطن الغالي ومنطقة جازان على وجه الخصوص التي قفزت بفضل الله ثم باهتمام القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة وتوجيه سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قفزات كبيره في مشاريع التنمية والبناء والنماء .إثر ذلك قدم الحاج قودس شرحا مفصلا عن المركز الإسلامي بمدينة الشاطئ الذهبي الاستراليه والتي يربو عدد المسلمين فيها على 10.000 مسلم وما يضمه المركز من جامع ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وتفسيره ومكتب للدعوة والإرشاد وتوعية المسلمين الجدد ونادي رياضي. وأوضح الحاج قودس أنه وبفضل الله سبحانه وتعالى يتزايد عدد المسلمين الجدد يوما بعد يوم. مضيفا أن إدارة المركز أخذت على عاتقها العمل على إنشاء توسعة جديده للمركز ليستوعب كافة المسلمين المستفيدين من خدماته بمدينة الشاطئ الذهبي الأستراليه. وقد أقام فضيلة الشيخ سلطان بن منصور بن طراد مأدبة عشاء احتفاءا بوفد المركز الإسلامي الأسترالي بحضور عدد من المشايخ وأعضاء ومنسوبي المكتب الخاص لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن خالد بن تركي آل سعود. وفي الختام قدم منسوبو المركز خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الشيخ سلطان بن طراد على حسن الإستقبال وكرم الضيافه.

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