مصر .. تعلن حالة الطواريء

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر على خلفية التفجيرات التي أصابت كنيستين بمدينتي بالإسكندرية وطنطا اليوم.

وقال الرئيس السيسي في كلمة توجه بها اليوم للشعب المصري عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري : إنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات خلال اجتماع اليوم، منها إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر عقب استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.

كما أعلن الرئيس المصري، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، مؤكدا أن الإرهاب هو محاولة لتحطيم وتمزيق إرادة المصريين.

وأضاف إن المصريين تصدوا لمخططات إسقاط الدولة وأفشلوا المؤامرات التي كانت تحاك ضد الوطن، مطالباً المصريين بالثبات في مواجهة الإرهاب ومواصلة البناء والتعمير .

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