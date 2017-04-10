 مصر .. تعلن حالة الطواريء | فيفاء أون لاين
الاثنين, 13 رجب 1438 هجريا, الموافق 10 أبريل 2017 ميلاديا

مصر .. تعلن حالة الطواريء

مصر .. تعلن حالة الطواريء
فيفاء اون لاين - القاهرة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر على خلفية التفجيرات التي أصابت كنيستين بمدينتي بالإسكندرية وطنطا اليوم.
وقال الرئيس السيسي في كلمة توجه بها اليوم للشعب المصري عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري : إنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات خلال اجتماع اليوم، منها إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر عقب استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
كما أعلن الرئيس المصري، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، مؤكدا أن الإرهاب هو محاولة لتحطيم وتمزيق إرادة المصريين.
وأضاف إن المصريين تصدوا لمخططات إسقاط الدولة وأفشلوا المؤامرات التي كانت تحاك ضد الوطن، مطالباً المصريين بالثبات في مواجهة الإرهاب ومواصلة البناء والتعمير .

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