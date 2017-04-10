150 ريالاً يومياً غرامة التأخر عن استقبال العاملة المنزلية

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن إرسال العاملات المنزليات إلى دور الإيواء المنتشرة في مختلف مناطق المملكة يتم في حال تخلف صاحب العمل عن استقبال العمالة المنزلية.

ونوَّه إلى أن صاحب العمل مُلزم بدفع غرامة تبلغ 150 ريالاً عن كل يوم تقضيه العاملة في الدار، ومبيناً بحسب “الوطن” أنه في حال بقاء العاملة بالدار لأكثر من 15 يوماً يتبع ذلك إجراء نقل كفالة العاملة إلى مستفيد آخر.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي أنه لا يوجد تأخير في تسليم القادمات للعمل بالمكتب المخصص بجوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، موضحاً أنه في حال مضي 12 ساعة دون مراجعة صاحب العمل لاستلام العاملة المنزلية؛ يتم تسليمها لمكتب رعاية شؤون العاملات بالمنطقة بعد التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة الجوازات بالمطار.

ونبّه إلى أن الجوازات أتاحت لأصحاب العمل التحقق من وصول العاملة من خلال موقع “أبشر”، كما أتاحت له إمكانية عمل تفويض إلكتروني لمن يرغب في تسملها نيابة عنه في حال عدم تمكنه من المراجعة بنفسه لاستلامها.