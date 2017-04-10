شاهد .. الطفل “السحلي” يكشف حقيقة هدية الوليد بن طلال

كشف الطفل الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”السحلي” عن الهدية التي تلقاها من الأمير الوليد بن طلال له خلال لقائهما الذي جرى مؤخراً بناء على رغبة الأخير.

وقال الطفل “السحلي” خلال مقطع فيديو تم تداوله أمس (الأحد) رداً على شائعات حول إهداء الأمير الوليد له سيارة ومليون ريال: ” الأمير الوليد أعطاني 10 آلاف ريال”.

وكانت صور متداولة مؤخراً قد أظهرت الأمير الوليد بن طلال وهو برفقة “الطفل” في منطقة برية٬ وحولهما مجموعة من الإبل٬ دون أن ترد أية تفاصيل حينها حول اللقاء وما جرى خلاله.