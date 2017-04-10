محافظ صبيا يستقبل مستشار رياضي من الإدارة العامة المجتمعية

استقبل محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسي زعلة بمكتبه ظهر اليوم الاثنين 1438/7/13 كبير أخصائي الرياضة المدرسية والجامعية مستشار رياضي من الإدارة العامة للرياضة المجمتعة الاستاذ/علي عون أل زايد بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد الأستاذ/ علي بن يحيى مصيخ

حيث اسمتع المحافظ على خطط الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الإدارة العامة للرياضة المجتمعية في تنظيم وتفعيل الأنشطة الرياضية المختلفة لجميع المراحل العمرية وذلك لدعم وتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والخاص بالرياضة في رؤية المملكة 2030 وهو زيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية من 13/100 إلى 40/100 وأوضح “آل زائد” إن المرحلة الأولى في محافظة صبيا سوف تبدأ بالمدارس ثم الحواري

من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد “مصيخ” أمراض العصر الناتجة عن عدم ممارسة الرياضة ومنها (السكري والسمنة ) والتي تشكل الخطر الأكبر و الأكثر من الأمراض التي حيث تسهم ممارسة الرياضة بعد الله في القضاء عليها

وفي ختام اللقاء شكر المحافظ الإدارة العامة للرياضة المجتمعية ممثلة في الأستاذ/علي عون ومجلس إدارة نادي الأمجاد ممثلا في الأستاذ/ علي يحيى مصيخ مؤكدا حرص المحافظة على التعاون وتسهيل المهمة لكل ما من شانه الارتقاء بأبناء وشباب المحافظة

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