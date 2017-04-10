منتزع عباءة الفتاة بتبوك يسلم نفسة للشرطة

أقدم شخص على نزع عباءة فتاة في احد أسواق مدينة تبوك قبل ان يقوم بتسليم نفسة الى الشرطة

وقال مصدر امني بشرطة منطقة تبوك:انتشر مقطع فيديو صباح اليوم يظهر صاحب مركبة يتنزع عباءة فتاة التي كانت بصحبة مجموعة فتيات.

وأضاف :استطاعت الجهات الامنية المختصة تحديد المركبة ومعرفة قائدها الذي قرر تسليم نفسة عندما شعر بالمتابعة الامنية ثم اتخذت إلاجراءات اللازمة.

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