 منتزع عباءة الفتاة بتبوك يسلم نفسة للشرطة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 13 رجب 1438 هجريا, الموافق 10 أبريل 2017 ميلاديا

منتزع عباءة الفتاة بتبوك يسلم نفسة للشرطة

منتزع عباءة الفتاة بتبوك يسلم نفسة للشرطة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أقدم شخص على نزع عباءة فتاة في احد أسواق مدينة تبوك قبل ان يقوم بتسليم نفسة الى الشرطة
وقال مصدر امني بشرطة منطقة تبوك:انتشر مقطع فيديو صباح اليوم يظهر صاحب مركبة يتنزع عباءة فتاة التي كانت بصحبة مجموعة فتيات.
وأضاف :استطاعت الجهات الامنية المختصة تحديد المركبة ومعرفة قائدها الذي قرر تسليم نفسة عندما شعر بالمتابعة الامنية ثم اتخذت إلاجراءات اللازمة.

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