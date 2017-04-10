أهم “5” أشياء يجب أن تعرفها عن Galaxy S8

أحدث أصدارات سامسونج جلاكسي S8 الذي أعلنت عنها مع نهاية شهر أذار الماضي والمتوقع بدء وصوله للأسواق في 18 من الشهر الحالي ومعه تأمل الشركة إعادة بريق هواتفها لذلك كان بميزايا مهمة ومنها هذه المجموعة التي تستحق أن تعرفها عن الهاتف.

1- المعالج

الهاتف يأتي بمعالجين مختلفين فهناك النسخة الموجه للأسواق في الولايات المتحدة والصين وتأتي بالمعالج سناب دراغون 835 أحدث اصدارات شركة كوالكوم وبالمقابل بقية نسخ الهاتف في أسواق العالم تأتي بالمعالج اكسينوس 8895 من صنع سامسونج وبالرغم من عدم الاختلاف الكبير بين المعالجين من حيث الأداء إلا أن المميز بهما معاَ أنهما الأول الذي يعماجل بسرعة 10 نانومتر كما أنهما يأتيان بحجم أصغر مما أفسح المجال لبطارية أكبر مما يعني مزيداً من الطاقة للهاتف.

2- المساعد الذكي

بعد أن أصبح لمعظم الشركات مساعد صوتي خاص لأجهزتها كان لابد لسامسونج أن تعلن عن بيكسبي مساعدها الصوتي وذلك اسبوع قبل الاعلان عن جلاكسي S8 وجاء مثبتاْ بصورة مسبقة معه والذي يمكن من خلاله سهولة أكبر باستخدام تطبيقات الهاتف وسعرى الوصول إلى وستئل التواصل واليوتيوب ونيتفليكس.

3- ماسح البصمة

مثله مثل الجيل السابق منه يأتي الهاتف بماسح البصمة ولكن نقلت إلى الجهة الخلفية نظراَ لغياب زر الرئيسية والجديد بالهاتف ماسح ضوئي لقزحية العين والتعرف على الوجوه وعليه باتت وسائل حماية خصوصية المستخدم مضاعفة الحماية .

4- الواقع الافتراضي

من المتوقع أن تأتي هواتف جلاكسي S8 مقفولة لصالح شركات الاتصالات في البداية ولكن مع شهر مايو أيار ستأت الهواتف بصورة مفتوحة لكامل الشبكات بسعر720 دولار و825 لجلاكسي S8 بلس ولكنها ستأتي مع سماعة الواقع الافتراضي VR الجديدة وكرة طاقة التحكم التي تكلف 130 دولار اذا اشتريت بشكل منفصل كما يأتي الهاتف مع حزمة ألعاب مجانية .

5- شاشة عرض لا نهاية

وفق سياسة جديدة بمعظم الهواتف الحديثة فإن جلاكسي S8 يأتي بشاشة عرض بلا نهاية أي نها تغطي 83% من كامل واجهته وقد تقلصت بشكل ملحوظ الحافات في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة مما أدى لغياب زر الرئيسة وتمكنت سامسونج من زيادة حجم الشاشة عن نسخة العام الماضي دون جعل الحجم الكلي للجهاز أكبر بكثير.