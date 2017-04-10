جامعة جازان تنهي استعداداتها للمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي

أنهت جامعة جازان استعداداتها للمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمركز المؤتمرات الدولي بالرياض في الفترة من 15 – 18 رجب 1438هـ , تحت شعار ” دور الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030 ” .

وأوضح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن المؤتمر سيتيح لجامعة جازان إبرام اتفاقيات وشركات مع جامعات أخرى متقدمة ومتطورة في مجالات مختلفة ويعد فرصة سانحة لتحقيق هذه الشراكات , لافتًا إلى أن جناح جامعة جازان المشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي يضم العديد من الفعاليات المختلفة ويقدم تعريفا بما وصلت إليه جامعة جازان من قفزات في جميع المجالات .

ونوه باهتمام وزارة التعليم في قيام الجامعات بدورها في تحقيق الرؤية من خلال التأكيد على الجودة ورفع الكفاءة والتوأمة مع سوق العمل والتنافسية بين الجامعات المحلية والعالمية .

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