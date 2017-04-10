زلزال بقوة 6.1 يضرب في الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة المحيط قبالة جنوب شرقي الفلبين اليوم ، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار .

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 236 كيلومترًا جنوب شرقي منطقة جنرال سانتوس جنوبي جزيرة مينداناو .

وهرب مئات سكان المناطق الساحلية في إقليم يقع جنوبي العاصمة إلى مناطق عالية خوفًا من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) يوم السبت بعد أن ضربت سلسلة من الهزات الأرضية جزيرة لوزون الرئيسية .

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