 زلزال بقوة 6.1 يضرب في الفلبين | فيفاء أون لاين
الاثنين, 13 رجب 1438 هجريا, الموافق 10 أبريل 2017 ميلاديا

زلزال بقوة 6.1 يضرب في الفلبين

زلزال بقوة 6.1 يضرب في الفلبين
فيفاء أون لاين - مانيلا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة المحيط قبالة جنوب شرقي الفلبين اليوم ، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار .
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 236 كيلومترًا جنوب شرقي منطقة جنرال سانتوس جنوبي جزيرة مينداناو .
وهرب مئات سكان المناطق الساحلية في إقليم يقع جنوبي العاصمة إلى مناطق عالية خوفًا من وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) يوم السبت بعد أن ضربت سلسلة من الهزات الأرضية جزيرة لوزون الرئيسية .

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