“مدني مكة” يسيطر على حريق عمارة بالعزيزية

تمكنت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم من السيطرة على حريق شب في بدروم عمارة سكنية مكونة من خمسة أدوار بحي العزيزية بمكة المكرمة .

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أن فرق الدفاع المدني قامت فور وصولها إلى موقع الحادث بإخلاء سكان العمارة عن طريق وحدات الإنقاذ والمقدر عددهم بحوالي 30 شخصاً في حين تم إخماد النيران والسيطرة عليها ، لافتاً إلى أن الحريق اقتصر على غرفة حارس مقامة في البدروم تحتوي على بعض الأثاث ومرتبة اسفنجية ساهمت في زيادة في تركيز الأدخنة المنبعثة وانتشارها مؤكدا أنه لم ينجُم عن الحادث أي إصابات ولله الحمد وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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