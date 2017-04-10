“التعليم” تدرس تقديم موعد الاختبارات النهائية في رمضان

قالت مصادر إن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجه بدراسة مقترح تقدم به عدد من التربويين لتقديم موعد أداء الاختبارات النهائية في رمضان إلى الساعة السادسة صباحاً بدلاً من العاشرة.

وأبانت المصادر أن الوزير أحال المقترح لدراسته ورفع المرئيات حوله، مبينة وفقاً لصحيفة “مكة” أن مقدمي المقترح أكدوا أن تقديم موعد الاختبارات يتيح للطلاب فرصة العودة للمنازل عند الساعة الـ11 صباحاً بدلاً من الثانية ظهراً، ما يمكنهم من أخذ قسط من الراحة، ومن ثم الاستذكار بذهن صاف عقب تناول الإفطار.

من جهته، أوضح التربوي مناحي الظفيري أنه تم خلال الفترة الأخيرة طرح عديد من المقترحات بشأن الاختبارات، بعضها رأى تقديمها لشهر شعبان وبعضها الآخر قال بضرورة تأخيرها لما بعد رمضان، مضيفاً أن تقديم موعد الاختبارات للسادسة مريح للطالب والمعلم، ويحقق أكبر استفادة من الوقت.