محافظ صبيا يستقبل أعضاء فريق القوز بمناسبة تأهلهم لنهائيات بي كولا في جدة

استقبل محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بمكتبه ظهر اليوم مجلس إدارة وأعضاء شرف فريق القوز الرياضي بمناسبة تأهلهم عن محافظة صبيا للتصفيات النهائية على مستوى المملكة لبطولة بي كولا لفرق اﻷحياء التي تنظمها رابطة فرق الأحياء والتي ستقام في محافظة جدة نهاية الشهر الجاري.

حيث استقبل المحافظ عدد من أعضاء الشرف ومجلس إدارة الفريق يتقدمهم الشيخ عبدالله محرق ورئيس أعضاء الشرف الرائد ماجد محرق وإداري الفريق وبعض أعضاء الشرف والداعمين.

وقد هنأ المحافظ فريق القوز على هذا الإنجاز الذي يسجل باسم المحافظة متمنيا لهم التوفيق في منافسات البطولة وتحقيق نتائج إيجابية.

ثم شاهد المحافظ عرضا مرئيا عن مسيرة فريق القوز وإنجازاته الرياضيه ومساهماته المجتمعية.

حضر الاستقبال رئيس نادي الامجاد الاستاذ/ علي بن يحيى مصيخ وكبير مستشاري الرياضة المدرسية والجامعية في الادارة العامة للرياضة المجتمعية ومدير فعاليات شركة اكتاجون الاستاذ/ بدر السليمان

ورئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة الأستاذ عبده حسن جعفري.

ورئيس مجلس مجلس شباب الساحل الأستاذ يحي محسن باشا

ورئيس اللجنة الرياضية بالساحل الكابتن محمد النهاري

وفي ختام اللقاء قدم أعضاء فريق القوز شكرهم وتقديرهم لسعادة المحافظ على استقباله ودعمه المعنوي الغير مستغرب ثم تشرفوا بمنحه العضوية الذهبية للفريق .

وفي نهاية اللقاء اعلن المحافظ عن تبرعه بمبلغ 10 آلاف ريال دعما لفريق القوز في هذه البطولة.

بعدها قدمت اللجنة الرياضية بمجلس شباب الساحل لسعادة المحافظ هدية خاصة (مصحف مكتوب بماء الورد )

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.