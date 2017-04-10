هنا .. آخر إحصاء للمسجلين في حساب المواطن

أكّد برنامج حساب المواطن، أن مجموع المسجلين في البوابة الإلكترونية للبرنامج، تجاوز 11.8 مليون فرد، وذلك بحسب الإحصاء الوارد من البرنامج للطلبات مكتملة التسجيل، منذ انطلاق التسجيل في الأول من شباط/فبراير، وحتى اليوم الأحد الموافق 9 نيسان/أبريل.

وأوضح الإحصاء أنَّ “مجموع المسجلين في البرنامج بلغ 11.841 مليون فرد، حيث بلغ المسجلين في البرنامج بحسابات مستقلة نحو 3.430 مليون مسجل، فيما بلغ عدد التابعين لهم 8.411 مليون فرد”.

وفي تفاصيل الإحصاء، بلغ عدد أرباب الأسر السعوديين المسجلين والتابعين لهم نحو 8.637 مليون فرد، وبلغ عدد حاملي بطاقة التنقل المسجلين من أرباب أسر وتابعين لهم وأفراد مستقلين 8.417 ألف فرد.

وبلغ عدد المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعودي المسجلات في البرنامج والتابعين لهن 30.554 ألف فرد، وبلغ عدد الأفراد السعوديين مستقلي السكن 687.906 ألف فرد.

وسجّل البرنامج، من مستفيدي الضمان الاجتماعي والتابعين لهم، بواقع 2.477 مليون فرد، والذين تم تسجيلهم تلقائيًا قبل انطلاق مرحلة التسجيل، مطلع شباط/فبراير الماضي.

يذكر أنَّ التسجيل في البرنامج مستمر عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (من هنا)، ولا يوجد تاريخ نهائي للتسجيل.

وتُعد البوابة المخصصة للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل، والتواصل مع المستفيدين، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في “تويتر” في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في البرنامج.